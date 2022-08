Pronostico West Ham-City, Scamacca sfida Haaland

Vietato sbagliarne due di fila. Si tratta solo dell'esordio in Premier League ma il City di Guardiola ha già qualcosa da farsi perdonare, ovvero il ko in Community Shield rimediato dal Liverpool .

West Ham-Manchester City, fai il tuo pronostico e vinci!

Partita divertente al London Stadium

Probabilmente ha solo bisogno di carburare ma anche quest'anno il Manchester City è destinato a recitare un ruolo da protagonista nelle varie competizioni. Fondamentale, anche per il morale, partire col piede giusto ed ecco che il debutto in Premier sul campo del West Ham di Scamacca (domenica alle 17.30) diventa un appuntamento da non fallire.

Il West Ham non ha brillato nelle amichevoli estive, due sole vittorie in sette partite contro Servette e Ipswich. Gli Hammers però hanno nelle loro fila elementi interessanti (Soucek, Bowen e Benrahma solo per citarne alcuni) capaci di dar fastidio alla difesa dei Citizens. Lo scorso anno, ad esempio, la sfida del London Stadium terminò 2-2 con doppietta di Bowen per il West Ham.

Ci sono dunque i presupposti per assistere ad un match divertente e con diverse reti. Over 2,5 e Multigol 2-4 le opzioni da considerare in ottica pronostico.