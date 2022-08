Premier League, il pronostico di Manchester United-Liverpool

Rossi di maglia ma anche rossi di rabbia. Manchester United-Liverpool è il giusto modo per chiudere in bellezza il terzo turno di Premier League. La sfida si gioca lunedì 22 agosto alle ore 21.

Premier League, fai il tuo pronostico su Manchester United-Liverpool

Le quote? Tutte da una parte

In pochi potevano aspettarsi un Liverpool con soli due punti dopo le prime due giornate, anche visti gli avversari affrontati (Fulham e Crystal Palace). Peggio ancora è andata allo United di Cristiano Ronaldo, battuto in casa dal Brighton (1-2) e poi umiliato dal Brentford con un netto 4-0.

Altro dato che fa riflettere. I Red Devils hanno subìto tutte e sei le reti nel primo tempo, i Reds nei due match precedenti sono sempre andati in svantaggio, mostrando quanto meno la capacità di reagire.

Per le quote prevarrà il Liverpool (segno 2 a 1.55) mentre per lo United sarà ancora notte fonda.

Non dovrebbe comunque mancare lo spettacolo, quindi nel pronostico può trovare posto l'Over 2,5.