Premier League, il pronostico di Leicester-Man Utd

Che non fosse più il Leicester della conquista del titolo era facile intuirlo ma che non sembrasse più neanche la lontana copia era più difficile prevederlo. L’inizio di questo campionato per le “Foxes” è stato quasi drammatico: soltanto un punto all’esordio in casa contro il Brentford (2-2) e poi tre sconfitte consecutive (Arsenal, Southampton e Chelsea) che relegano la squadra all’ultimo posto in classifica. Davvero impensabile alla vigilia. In questo posticipo del turno infrasettimanale al City Stadium arriva il Manchester Utd che, dopo un avvio da dimenticare (due sconfitte nelle prime due esibizioni), si è rimesso in moto vincendo i due incontri successivi (nel primo dei quali ha battuto 2-1 il Liverpool).