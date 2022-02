Serie A, Roma-Verona: migliori quote e pronostico

Nel bel mezzo del sabato di Serie A ecco un Roma-Verona che promette spettacolo. Mourinho va a caccia dei tre punti contro una formazione che può vantare il quarto miglior attacco della Serie A . Gli spunti ovviamente non mancano e sono da tenere in considerazione per i pronostici .

Roma-Verona, che sfida tra Mourinho e Tudor: fai il tuo pronostico!

Hellas, lo 0-0 al primo tempo è una rarità

Problemi di formazione e stringente necessità di fare bottino pieno contro un team libero da qualsiasi pressione: situazione non semplice per Mourinho, la cui squadra all’Olimpico ha segnato più di due reti solo contro Fiorentina (all’esordio) e Juventus (3-4).

Le statistiche dell’Hellas convergono su Over 2,5 e Goal ed è da segnalare anche che solo 4 volte su 24 gli scaligeri sono andati al riposo sullo 0-0. Raramente, quindi, ci si annoia anche durante i primi tempi.

Le insidie per i giallorossi non mancano, tanto che la quota per il segno 1 al 90’ si avvicina al raddoppio. Per chi è appassionato di giocate sugli esiti “Multigol” è da segnalare “Multigol 1-2 1° tempo+Multigol 2-4 2° tempo”. Per centrare questo tipo di opzione (da circa tre volte la posta) serve questa combinazione: uno o due gol nella prima frazione e, nella seconda, da due a quattro segnature.