Empoli-Juventus, aria di "2" al Castellani

Sabato alle 18 la Juve di Allegri scende in campo a Empoli col chiaro obiettivo di fare sua l'intera posta. Ecco alcuni dati utili per inquadrare la sfida, a seguire i consigli per i pronostici.

L'Empoli sfida la Juventus, indovina il risultato e vinci!

Cinque Under 2,5 di fila per la Juventus

Doveva ancora arrivare Natale quando l'Empoli vinceva la sua ultima gara in campionato, 1-0 a Napoli. Da lì in poi sono arrivate 4 sconfitte e 5 pareggi. Il tesoretto salvezza si sta pian piano esaurendo, nel bottino dei toscani tuttavia ci sono anche i tre punti ottenuti all'andata allo Stadium (0-1).

La Juve corre per un obiettivo ben diverso come il quarto posto. La Signora non perde dalla 14 ma giornata contro l'Atalanta, la curiosità riguarda l'assenza del segno 2 sia al 45' che al 90' nelle sue ultime cinque partite. Un ritardo che sulla carta dovrebbe essere azzerato già al Castellani dove la Juve parte favorita, può segnare almeno due reti (Over 1,5 Ospite) e magari tornare a regalare l'Over 2,5 dopo cinque turni di "astinenza".