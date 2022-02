Torino-Cagliari, ok il Multigol Ospite 1-2

Il "lunch match" domenicale della 27ª giornata di Serie A prevede la sfida tra il Torino e il Cagliari . La scorsa settimana i granata hanno pareggiato contro la Juventus per 1-1 mentre l'undici allenato da Mazzarri ha fermato in casa il Napoli (1-1).

Indovina il risultato esatto di Torino-Cagliari e vinci!

I rossoblù possono colpire

In questa stagione il Torino davanti al proprio pubblico ha fatto registrare dei risultati straordinari. Belotti e compagni in casa hanno perso solamente tre volte su tredici, nelle restanti dieci gare hanno fatto registrare sette vittorie e tre pareggi. I granata nei lidi amici con 25 reti realizzate e 13 subite viaggiano a una media di 1,92 gol fatti e 1 subito a partita.

Vista la media delle reti al passivo non si può non dare una chance a questo Cagliari. Joao Pedro e soci nelle precedenti sette giornate di campionato hanno perso solamente sul campo della Roma (1-0). Nelle altre sei sfide i rossoblù non solo non hanno mai alzato bandiera bianca (tre vittorie e tre pareggi) ma hanno anche sempre segnato almeno un gol. Interessante il Multigol Ospite 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.