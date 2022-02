In Verona-Venezia piace la "combo" 1X più Over 1,5

Fai ora i tuoi pronostici!

In casa è un'altra storia

Al Verona la scorsa settimana per poco non riusciva il "colpaccio" sul campo della Roma. Caprari e compagni dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0 non sono riusciti a resistere agli attacchi nella ripresa dei giallorossi, 2-2 il risultato finale. L'Hellas in casa però non scherza, in questa stagione al "Bentegodi" sono cadute anche diverse "big" come Roma, Lazio e Juventus. Nelle ultime due gare interne l'undici di Tudor ha conquistato sei punti contro Udinese (4-0) e Bologna (2-1).

Il Venezia è reduce da due risultati consecutivi (dopo il 2-1 fatto registrare a Torino i veneti hanno pareggiato 1-1 in casa con il Genoa) ma se vorrà impensierire l'Hellas dovrà almeno migliorare la propria fase difensiva (20 gol subiti in trasferta).

Il Verona davanti al proprio pubblico ha regalato l'Over 2,5 in 11 match su 13. Intriga la "combo" che lega l'Over 1,5 casa all'Under 2,5 Ospite, più "semplice" l'accoppiata 1X più Over 1,5.