Pronostico Inter-Salernitana, Inzaghi cerca i gol per riprendersi la vetta

Prima della “ Mission Impossible ” in Champions contro il Liverpool l’ Inter di Simone Inzaghi è chiamata in primis a ritrovarsi, riprendendosi la vetta della classifica di Serie A (in attesa di un super Napoli-Milan ). I nerazzurri , senza vittorie da 4 giornate di fila, ricevono la Salernitana ultima e con la peggior difesa del campionato ma a segno nelle ultime 5 giornate.

Inter-Salernitana, indovina il risultato dell'anticipo di Serie A

Un “tris” per Barella e compagni

L’ultimo, sofferto successo nerazzurro in Serie A coincide con il 2-1 al Venezia, altra neopromossa. La mancanza di concretezza è ciò che sta rallentando la truppa di Inzaghi, per cui sarà importante segnare il prima possibile per evitare che il trascorrere dei minuti diventi un alleato dei campani e un assillo in più per Barella e soci.

La quota dell’1 è inevitabilmente bassa, perciò è obbligatorio guardare altrove. L’1 primo tempo può essere un primo riferimento. Se si vuole alzare ancora un po’ l’asticella il suggerimento è di considerare la combo 1+Multigol 3-5. Quest’anno l’Inter versione Serie A in casa ha vinto 9 volte su 13 e solo contro il Napoli ha realizzato tre reti esatte (3-2). In ottica “Risultato esatto” avanzano quindi la loro candidatura il 3-0 e il 3-1.