In Venezia-Sassuolo intriga l'Over 1,5 primo tempo

Allo stadio " Pier Luigi Penzo " si gioca la sfida tra il Venezia e il Sassuolo . I veneti, in attesa di recuperare la gara con la Salernitana , sono posizionati al terz'ultimo posto della classifica. Berardi e compagni invece sono decimi con 36 punti conquistati in 27 partite.

Partenza sprint

Focalizzando l'attenzione solamente sulle ultime cinque partite disputate dal Venezia balza subito all'occhio un dato interessante. La squadra allenata da Paolo Zanetti in queste cinque gare ha sempre terminato il primo tempo in parità (3 volte con il risultato di 1-1 e due volte con lo 0-0) ma soltanto in un'occasione poi la "X" si è protratta fino al novantesimo.

Il Sassuolo invece "ritarda" la "X" all'intervallo dalla 15ª giornata (0-0 al 45' contro il Napoli) mentre il Goal primo tempo con i neroverdi in campo non si vede da 6 partite di fila (1-2 ad Empoli), un'enormità per una squadra che ha segnato e subito 45 reti in campionato. Difficile ma non impossibile l'Over 1,5 al duplice fischio dell'arbitro.