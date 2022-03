C'è aria di Goal in Napoli-Milan

A Napoli non si parla d’altro. Al “ Maradona ” va in scena il confronto tra i partenopei e il Milan . Al momento entrambe le compagini sono posizionate nella parte altissima della classifica con 57 punti.

La carica dei tifosi

I tifosi azzurri lo sanno, anche loro possono ricoprire un ruolo fondamentale in questo incontro. Il “Diavolo” in trasferta ha perso soltanto una volta (9 vittorie e 3 pareggi nelle restanti 12 gare) ma il Napoli (8 successi, 3 pareggi e 3 ko in casa) spinto appunto dall’entusiasmo del pubblico amico potrebbe riuscire a fermare la squadra di Pioli. La sfida mette a confronto la miglior difesa interna (solo 9 gol al passivo per il Napoli) contro il miglior attacco esterno (31 reti realizzate per il Milan) del torneo. Può starci il Goal al novantesimo.