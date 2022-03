Molte reti in vista in Salernitana-Sassuolo

Fai ora i tuoi pronostici!

Tutti all'attacco

Osservando i risultati fatti registrare dalle due squadre in campionato si può affermare senza alcun dubbio che la difesa non sia il loro punto forte. L'undici allenato da Dionisi nelle 14 trasferte fin qui disputate ha incassato la bellezza di 24 reti che unite alle 30 realizzate hanno permesso ai neroverdi di regalare l'esito Goal in 12 occasioni. La Salernitana prima di rimanere a "secco" contro l'Inter (sconfitta per 5-0) era sempre riuscita a segnare almeno un gol nelle precedenti cinque partite (due pareggi per 1-1 con Bologna e Genoa e due per 2-2 con Milan e Spezia a cui si aggiunge il gol nella sconfitta per 4-1 contro il Napoli). Piace la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 al termine del secondo tempo.