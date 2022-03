Milan-Empoli, ok il Multigol Casa 2-4 al 90'

La 29ª giornata di Serie A prevede la sfida tra il Milan e l' Empoli . Occasione ghiotta per i rossoneri che in caso di vittoria volerebbero, in attesa della partita dell' Inter , a più cinque sui nerazzurri. La scorsa settimana il " Diavolo " è riuscito a vincere al " Maradona " di Napoli per 1-0, decisivo il gol di Olivier Giroud all'inizio del secondo tempo.

La domanda è lecita

Riflettori puntati sul ruolino di marcia interno dei rossoneri. La squadra allenata da Pioli al Meazza con 22 gol realizzati e 12 subiti ha fatto registrare 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il confronto casalingo contro l'Empoli non dovrebbe regalare sorprese. I toscani sembrano aver già tirato i remi in barca, l'undici di Andreazzoli nonostante non abbia mai vinto nelle precedenti 11 gare di campionato ha ancora un vantaggio di 10 punti sulla zona retrocessione. Quota popolare per il segno 1 ma la domanda da porsi è: Il Milan dopo aver segnato soltanto due gol nelle ultime tre gare interne (uno contro l'Udinese e uno contro la Sampdoria) riuscirà ad esultare per almeno due volte contro una squadra che in trasferta viaggia a una media di 1,14 reti subite a partita? Motivazioni alla mano intriga il "Si" con il Multigol Casa 2-4 presente al novantesimo.