Fiorentina-Bologna, ok la "combo" Goal più Over 2,5

I gol non dovrebbero mancare

Numeri alla mano si può affermare che ci siano le "garanzie" necessarie per assistere a un match ricco di emozioni. La Fiorentina in casa con 31 reti realizzate e 16 subite ha fatto registrare l'Over 2,5 in 11 occasioni su 13. Tale esito ha risposto "presente" anche in 9 delle 13 trasferte fin qui disputate dal Bologna. Capitolo Goal/No Goal: la "Viola" al "Franchi" ha terminato "solo" 7 incontri con entrambe le squadre a segno mentre Arnautovic e compagni hanno fatto registrare il Goal una volta in più. Un possibile risultato esatto potrebbe essere il 2-1 che con la Fiorentina in campo davanti al proprio pubblico non esce dalla 2ª giornata di campionato.