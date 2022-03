Verona-Napoli, partenopei con la miglior difesa esterna del torneo

Allo stadio Bentegodi va in scena il confronto tra il Verona e il Napoli. La squadra allenata da Luciano Spalletti dopo aver perso in casa contro il Milan (0-1) non può permettersi un ulteriore passo falso. L'Hellas invece scende in campo senza troppe pressioni, con 41 punti conquistati in 28 partite naviga serena nella parte centrale della classifica.