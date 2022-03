Intriga il Multigol 2-3 in Udinese-Roma

La partita in programma alla “ Dacia Arena ” di Udine si preannuncia molto equilibrata. Il club friulano dopo aver conquistato 5 punti nelle ultime tre giornate (un doppio pareggio per 1-1 contro la Lazio e il Milan e una vittoria per 2-1 con la Sampdoria ) si appresta a ricevere una Roma che non ha mai perso nelle precedenti sette sfide di Serie A. I giallorossi inoltre sono riusciti a non subire gol negli ultimi 180 minuti di gioco (doppio successo per 1-0 con Atalanta e Spezia ).

Gli esiti che non si vedono da più tempo

Dando un rapido sguardo ai recenti risultati fatti registrare dalle due squadre in campo si nota subito una cosa: l’Udinese “ritarda” il segno 2 da 7 incontri consecutivi (Udinese-Atalanta 2-6) mentre la Roma nelle ultime 12 giornate non ha mai terminato un incontro con esattamente tre reti al novantesimo. Se si vuole andare in controtendenza intriga la “combo” che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-3. Occhio al possibile “1-2” finale che con i bianconeri in campo non si è ancora mai visto in questo torneo. Abraham e compagni in trasferta invece non hanno ancora mai pareggiato per 1-1.