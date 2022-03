L'Inter parte favorita sul campo del Torino

L’ Inter la scorsa settimana ha vinto per 5-0 in casa contro la Salernitana . I nerazzurri ora, in attesa di recuperare la sfida con il Bologna , proveranno a concedere il “bis” sul campo del Torino .

Fai ora i tuoi pronostici!

Matematicamente parlando

L’undici allenato da Simone Inzaghi in trasferta viaggia a una media di 1,92 gol realizzati e 0,76 reti subite a partita, Belotti e soci dovranno impegnarsi a dovere per mettere il pallone in rete. I granata in casa hanno perso solo 4 incontri su 14 ma nelle precedenti 6 gare di campionato non hanno dimostrato di essere in gran forma (3 pareggi e 3 sconfitte). Può starci il segno 2 al triplice fischio dell’arbitro, i più audaci possono provare il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "0-1; 0-2; 1-2”.