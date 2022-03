Pronostico Lazio-Venezia: due opzioni in vetrina

Posticipo Lazio-Venezia, fai il tuo pronostico

Venezia, solo 10 gol segnati in 13 trasferte

Maurizio Sarri vuole dare continuità al bel 3-0 di Cagliari in cui tutto ha funzionato a meraviglia, tanto da far sembrare “facile” un impegno che facile non era (i sardi erano imbattuti da cinque giornate).

Nell’agenda biancoceleste dunque c’è un’altra “pericolante” come il Venezia di Paolo Zanetti. I lagunari stanno pagando le difficoltà di un campionato impegnativo come la Serie A: un solo successo, sul campo del Torino, nelle ultime 14 giornate e in generale solo 10 gol segnati nelle 13 trasferte disputate in campionato.

Di certo il carattere non manca a Ceccaroni e compagni, capaci di battere la Roma per 3-2 nel girone d’andata e di segnare una rete alla stessa Lazio nella sfida del Penzo, con i biancocelesti comunque vittoriosi per 3-1 dopo l’1-1 del primo tempo.

A proposito di primo tempo, dall’osservazione dei risultati dei parziali emerge un primo dato interessante.

Nelle ultime nove partite giocate dal Venezia, senza distinzione casa/trasferta, il segno “1” al primo tempo non si è mai visto. Nello specifico, è uscita sei volte la “X” e nelle restanti tre il segno “2” al riposo. A pronostico in Lazio-Venezia l’1 primo tempo ci sta tutto ed è una prima opzione da considerare, specie in presenza di un segno “1” finale dalla quota inevitabilmente contenuta.

Consiglio numero due. Questa Lazio ha le carte in regola per segnare almeno due reti e, allo stesso tempo, il Venezia non sembra attrezzato per colpire più di una volta la difesa laziale, che ha ritrovato il pilastro Acerbi subito positivo in quel di Cagliari.

Ecco allora materializzata la “combo”: Over 1,5 Casa+Under 1,5 Ospite.