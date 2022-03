Serie A, Sassuolo-Spezia: migliori quote e pronostico

Serie A , si parte. Il Sassuolo ospita lo Spezia , per Dionisi e Thiago Motta l’obiettivo è vincere per andare alla sosta del campionato con il giusto stato d’animo. Neroverdi a trazione offensiva, ben 12 gol segnati nelle ultime 5 giornate. Lo Spezia, insieme, a Fiorentina e Salernitana, è una delle tre squadre senza 0-0 in campionato. Con queste premesse…

Le statistiche di Sassuolo e Spezia

Dopo 4 ko consecutivi, tutti di misura, era fondamentale tornare a vincere e lo Spezia ha risposto presente rifilando un 2-0 al Cagliari in un fondamentale scontro salvezza. I liguri in trasferta hanno saputo vincere contro Napoli e Milan, il Sassuolo quindi sa di dover fare i conti con una squadra motivata che però ha subìto ben 33 reti in 15 trasferte.

Il saldo punti del Sassuolo è pari a 40, di cui 23 lontano dal Mapei Stadium. Dato eclatante (e non è il solo) che fotografa l’attitudine allo show dei neroverdi: 23 Over 1,5 di fila, con Goal e Over 2,5 praticamente fissi davanti al pubblico di casa.

Sembrano dunque esserci i presupposti per assistere ad una sfida divertente, con il Sassuolo favorito alla vittoria e... almeno un gol per parte all’orizzonte.