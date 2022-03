Juventus-Salernitana, ok la "combo" 1 più Over 1,5

Sampdoria battuta a Marassi per 3-1 e terza vittoria consecutiva centrata dalla Juventus in Serie A . La squadra allenata da Allegri in campionato non perde dal lontano 27 novembre (1-0 contro l’ Atalanta ), da quel giorno in poi la “ Vecchia Signora ” ha fatto registrare 10 vittorie e 5 pareggi.

Fai ora i tuoi pronostici!

Un risultato non è ancora mai uscito

I bianconeri ora non dovrebbero trovare difficoltà a vincere contro la Salernitana. La compagine granata occupa l’ultima posizione in classifica ed in trasferta ha conquistato i tre punti solamente due volte su tredici.

Quota popolare per il segno 1, interessante la “Somma Gol: 3” che con la Juventus in campo in Serie A non si vede da 18 giornate di fila. Quest’anno Morata e compagni non hanno mai vinto per 3-0, da provare il “pacchetto” che comprende i seguenti risultati al novantesimo: “2-0; 2-1; 3-0; 3-1”. Per i meno audaci c’è la “combo” che lega il successo bianconero all’Over 1,5.