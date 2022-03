Pengwin, i consigli di Kristian sulla serie A

Giornata importantissima per la serie A. In campo sabato Napoli, Inter e Milan che affrontano rispettivamente Udinese, Fiorentina e Cagliari. E uno dei tipster più famosi in Italia, il Pengwin, ha fatto i suoi pronostici per i lettori e gli utenti del Corriere dello Sport. Partiamo dal match che vede di fronte il Napoli e l'Udinese. Per questa importantissima partita per gli uomini di Spalletti, Kristian (da tutti conosciuto come il Pengwin) suggerisce due possibili giocate: una combo: 1 + multigol 2-5 o la vittoria del Napoli. Per quanto riguarda l'incontro di San Siro tra Inter e Fiorentina il tipster Pengwin, che su Instagram ha oltre 600.000 follower, propone un'altra combo: 1x + multigol 2-5.