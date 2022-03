I voti del Pengwin: i giudizi di Kristian sui protagonisti di giornata

Pengwin , 25 anni, è un tipster e con le sue analisi e suoi pronostici sul calcio è il punto di riferimento per tanti appassionati: conta 625mila seguaci su Instagram. Andiamo a vedere che voti ha dato ai protagonisti della 30esima giornata di serie A .

Sarri e Lazio: voto 4

Nonostante il passivo di 3-0 già nel primo tempo, un derby mai giocato dai biancocelesti a cui è mancata anche la reazione. Male Sarri che ha sbagliato l’approccio alla partita e le scelte di formazione e male i calciatori che in campo non hanno mai inciso neppure sul piano della personalità.

Inter: voto 5

Continuano le difficoltà dei campioni d’Italia che anche contro la Fiorentina non riescono a concretizzare la gande mole di gioco creata e così, a questo punto della stagione, non può più andare bene.

Juventus: voto 6

Dopo la delusione in Champions League, i bianconeri di Allegri avevano bisogno di dimostrare di saper reagire subito e così è stato. Contro la Salernitana, compitino portato a casa con due gol nei primi 45 minuti e tre punti che avvicinano l’Inter in classifica.

Caputo: voto 7

In una trasferta dove l’ansia e la tensione potevano creare brutti scherzi, l’attaccante della Sampdoria si è caricato il peso della squadra sulle sue spalle regalando ai blucerchiati un’importantissima vittoria in chiave salvezza.

Italiano: voto 8

Il tecnico della Fiorentina ha dimostrato per l’ennesima volta, a chi ancora avesse dei dubbi, che il percorso della viola in questa stagione non è frutto delcaso ma di un suo importante e certosino lavoro.

Osimhen: voto 9

Il bomber azzurro la sblocca di testa e la chiude di piede. Una sfida che poteva essere facile sulla carta, ma il Napoli ha avuto bisogno dello zampino del nigeriano per centrare i tre punti fondamentali per la corsa scudetto.

Roma: voto 10

Abraham mette la firma su una vittoria che verrà ricordata a lungo dai tifosi giallorossi ma quello contro la Lazio è il trionfo del collettivo, Abraham, due gol contro la Lazio allenatore incluso.