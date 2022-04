Lazio-Sassuolo: quote, pronostici e statistiche

Lazio-Sassuolo show! Indovina il risultato del match dell'Olimpico

Aria di Over 3,5 all'Olimpico, scopri le quote

Se si parla di Over 2,5 le due squadre sono le migliori in questo campionato. Il Sassuolo rincara la dose con 24 uscite del Goal, in questa "specialità" i ragazzi di Dionisi sono al primo posto in coabitazione con il Verona di Tudor.

Match dunque spettacolare? Sulla carta sì, anche nelle previsioni dei bookie. Se show dev'essere, allora, occhio all'Over 3,5 ovvero almeno quattro gol in partita. Un esito in grado di regalare una quota più soddisfacente pari, circa, a 2.20 volte la posta.