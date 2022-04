Fiorentina-Empoli: "Viola" favoriti per le quote

Il programma della 31ª giornata di Serie A prevede la sfida tra la Fiorentina e l' Empoli . La " Viola " nell'ultima partita disputata ha pareggiato per 1-1 al Meazza contro l' Inter mentre l'undici di Aurelio Andreazzoli è reduce dal pareggio, sempre per 1-1, con il Verona .

Indovina il risultato esatto di Fiorentina-Inter e vinci!

La Fiorentina parte favorita, scopri il pronostico

Il derby toscano mette a confronto due squadre che sono posizionate nella parte più o meno centrale della classifica. La "Viola" (47 punti) al momento con 14 vittorie (9 in casa), 5 pareggi e 10 sconfitte è fuori dalla zona Europa mentre l'Empoli con 33 punti conquistati in 30 match si trova a debita distanza dalla zona retrocessione.

Le occasioni da rete in questo incontro non dovrebbero mancare, Piatek e compagni al "Franchi" hanno fatto registrare l'Over 2,5 in 11 incontri su 14.

Per le quote la Fiorentina parte senza dubbio con i favori del pronostico ma occhio alle sorprese. In un derby il risultato finale non è mai del tutto scontato, come negli ultimi cinque precedenti giocati a Firenze (Coppa Italia compresa) non si può escludere il Goal al novantesimo.