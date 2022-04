Juventus-Inter: quote, pronostico e statistiche

Il derby d’Italia si preannuncia molto equilibrato. Da una parte la Juventus , reduce dal successo interno contro la Salernitana (2-0) e imbattuta in campionato dal lontano 27 novembre, dall’altra l’ Inter , squadra campione in carica ma capace di conquistare i tre punti solamente una volta nelle precedenti sette gare di Serie A .

Le statistiche di Juventus-Inter

Osservando i ruolini di marcia delle due squadre in campo si nota subito come entrambe abbiano stretto una forte amicizia con la “Somma Gol: 2”. I bianconeri in casa hanno terminato ben 13 incontri su 15 con l’Under 2,5 al 90’, otto di questi con esattamente due reti. I nerazzurri invece hanno fatto registrare la “Somma Gol:2” in 10 gare su 29 (5 volte su 15 lontano dai lidi amici). Intriga la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5.