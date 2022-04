Pronostico Milan-Bologna, Monday night con il Diavolo

Partita da vincere per il Milan contro il Bologna lunedì sera a San Siro (ore 20.45). In uno dei due posticipi del 31° turno di Serie A le quote sorridono ai rossoneri di Pioli. Ecco l'analisi del match e il relativo pronostico.

Senza contare il derby con l'Inter, giocato per convenzione in trasferta, quest'anno il Milan ha centrato 10 Under 2,5 a San Siro e 5 soli Over 2,5. Nel girone di ritorno il Diavolo ha perso solo contro lo Spezia, in casa, mentre nelle ultime tre giornate ha ottenuto altrettanti successi di "corto muso": tutti per 1-0 grazie a Giroud, Kalulu e Bennacer.

Il Bologna negli ultimi 10 turni ha vinto solo una volta, contro il Sassuolo, pareggiando poi tre volte e perdendo in sei occasioni. Per vedere il bicchiere mezzo pieno occorre guardare... solo metà gara: da quattro incontri a questa parte i felsinei non hanno mai subìto gol prima del riposo.

Altra curiosità, solo 4 volte il Bologna di Mihajlovic ha incassato almeno due reti nel primo tempo: contro Empoli, Napoli, Inter e... Milan, all'andata.

Il pronostico sorride ai rossoneri ma con tanti dato a disposizione scegliere il segno 1 sarebbe forse "scontato". Il Milan potrebbe segnare almeno una rete nella prima frazione (Over 0,5 casa primo tempo). Il secondo consiglio è il Multigol Casa 2-3 in lavagna circa a quota 2. Col Diavolo in campo, sia in casa che fuori, non sono ancora mai usciti i seguenti risultati: 2-1 e 3-0.