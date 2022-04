Pengwin, i voti di Kristian ai protagonisti di giornata

Pengwin è un tipster seguitissimo sui social network e con le sue analisi e suoi pronostici sul calcio è il punto di riferimento per tanti appassionati: conta 625mila seguaci su Instagram. Andiamo a vedere i voti che ha dato ai protagonisti della 31esima giornata di serie A .

Mazzarri voto 4

Un Cagliari in caduta libera. In piena lotta salvezza, nel momento clou della stagione, non puoi rimediare 5 reti dopo essere andato avanti. Sardi male organizzati e poco motivati. Mazzarri lo sa bene, e non a caso a fine partita si prende pubblicamente tutta la responsabilità del risultato negativo.

Atalanta voto 5

Con il Napoli arriva l’ennesimo risultato negativo degli ultimi mesi rimediato a Bergamo. Ci sono un paio di alibi: il primo, l’avversaria. Il secondo, l’imminente impegno in Europa League. Per Gasperini urge rivedere Zapata in campo.

Lazio voto 6

Per Sarri e i biancocelesti era fondamentale reagire dopo la brutta prestazione rimediata nel derby. Arrivano tre punti importanti più per la testa che per la classifica. Il campionato continua ed è ancora lunghissimo… testa bassa e lavorare

Roma voto 7

Vincere contro la Sampdoria era fondamentale per mantenere alto l’entusiasmo innescato dopo il derby. La prestazione, soprattutto nell’ultima mezz’ora, ha lasciato tanti dubbi e preoccupazioni, ma la scia positiva per il momento continua.

Thiago Motta voto 8

Lo Spezia batte 1-0 il Venezia e, ad otto giornate dal termine, vola a +10 dalla zona rossa. In pochi l’avrebbero detto ad inizio stagione. Una formazione concreta e che con merito si è conquistata questo traguardo. I complimenti a Thiago Motta, solo qualche mese fa sull’orlo dell’esonero, sono d’obbligo. Ottimo lavoro.

Beto voto 9

Primo calciatore dell’Udinese a realizzare una tripletta in Serie A dopo l’epoca Di Natale. Undici reti nella sua prima stagione in Italia non sono un caso. Classe 1998 con un potenziale di crescita notevole. Il pallone e il 9, questo fine settimana, sono suoi!

Napoli voto 10

La vittoria esterna contro l’Atalanta è il frutto del collettivo, di un lavoro di squadra eseguito alla perfezione. I partenopei non scherzano e mai come ora credono nello scudetto!