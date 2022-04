Cagliari-Juventus: quote, pronostico e statistiche

La sfida in programma all' Unipol Domus mette a confronto due squadre che ambiscono a due obiettivi completamente differenti. Il Cagliari , quart'ultimo, sta lottando per non retrocedere mentre la Juventus , quarta, ha bisogno di far punti per non mettere a rischio la qualificazione in Champions League .

Bene la Juventus in trasferta, scopri il pronostico

Per la "Vecchia Signora" la sconfitta interna contro l'Inter (0-1) ha messo la parola fine su una serie di risultati utili consecutivi che andava avanti dalla lontana 15ª giornata (11 vittorie e 5 pareggi). Per le quote i bianconeri partono con i favori del pronostico, la squadra allenata da Massimiliano Allegri in questa stagione ha già dimostrato di poter ottenere buoni risultati anche in trasferta. La Juventus in esterna con 27 gol realizzati e 17 subiti ha alzato bandiera bianca solamente in due occasioni, nelle restanti 13 gare ha fatto registrare 8 vittorie e 5 pareggi. Osservando il ruolino di marcia dei bianconeri si nota subito come la "Somma Gol: 3" non esca da 20 giornate di fila. Il Cagliari in casa ha terminato 10 incontri su 15 con 2 o 3 reti al 90'. Intriga il Multigol 2-3 al triplice fischio dell'arbitro.