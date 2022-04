Napoli-Fiorentina: quote, pronostico e statistiche

I risultati della scorsa settimana hanno sorriso alla compagine partenopea. Il Napoli dopo aver conquistato i tre punti a Bergamo (1-3 con l’ Atalanta ) ha ringraziato il Bologna per aver fermato al Meazza il Milan (0-0). La squadra allenata da Luciano Spalletti ora ha solamente un punto in meno del “ Diavolo ” capolista.

Al “Maradona” Insigne e soci sognano in grande, tutte le gare rimanste da qui in avanti rappresentano una vera e propria finale. I partenopei in casa con 25 gol realizzati e soltanto 11 subiti hanno fatto registrare 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

La Fiorentina è imbattuta da 4 giornate di fila (tutte terminate Under 2,5) ma in trasferta in questa stagione ha già dimostrato in diverse occasioni di andare in difficoltà (ben 7 sconfitte su 15). Ben 12 delle 15 partite disputate in casa dal Napoli sono terminate con un numero di reti compreso tra 1 e 3, è lecito quindi provare la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3.