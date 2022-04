Serie A, quote e statistiche di Bologna-Sampdoria

Posticipo di Serie A, Bologna-Samp: fai il tuo pronostico

Scopri il pronostico del match del Dall'Ara

Il Bologna non segna da quattro giornate ma “poco importa” se lo 0-0 in casa del Milan è comunque servito ad aggiungere un altro mattoncino utile in chiave salvezza. Curioso come i rossoblù abbiano alle spalle quattro partite chiuse sullo 0-0 a metà gara mentre la Samp, dalla 24ª giornata in poi, abbia centrato 5 parziali/finali 1/1 e un triplo 2/2. Mai, quindi, un segno X al 45’ nè al 90’.

Per le quote Bologna favorito, l'1 vale circa 2.10 ma se si vuole andare in controtendenza con il ruolino di marcia dei liguri può essere cosa buona e giusta guardare in direzione dell’esito Multichance “X 1° tempo o X finale” a 1.65.

Oppure, ipotizzando un ritorno al gol dei felsinei, occhio all’opzione “Multigol Casa 1-2”. Minimo uno, massimo due gol di Arnautovic e compagni, un'opzione in lavagna a 1.55.