Spezia-Inter: quote, pronostico e statistiche

Spezia-Inter, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Nerazzurri a segno almeno due volte, scopri la quota

Nel primo tempo contro il Verona si sono rivisti sprazzi di vera Inter, di quella squadra che sembrava poter dominare il campionato prima di calare di rendimento. Resta il fatto che la truppa di Inzaghi può vantare miglior attacco e difesa della Serie A e che in trasferta ha perso solo all'Olimpico contro la Lazio.

Lo Spezia ha un rassicurante +11 sul terz'ultimo posto, in casa però la squadra di Thiago Motta non ha ancora mai battuto una "big". Logico che le quote sorridano all'Inter, che non può davvero permettersi passi falsi.

Il segno 2 non scalda gli animi, meglio il Multigol Ospite 2-3 se si vuole puntare ad una quota (pari all'incirca a 2.00) più consistente.