Milan-Genoa: quote, pronostico e statistiche

Altra tappa della corsa scudetto e salvezza. Al Meazza si gioca Milan-Genoa, due formazioni lontane anni luce in classifica ma che devono risolvere più di un problema per centrare i rispettivi traguardi.

Il Milan segna e subisce poco, ecco la "combo"

Il doppio 0-0 con Bologna e Torino è un segnale lampante del momento di difficoltà del Milan in zona gol. Sul Genoa si è abbattuto il ciclone Immobile che ha fatto cadere la striscia di 9 Under 2,5 del Grifone.

A San Siro arriva una squadra che ha assoluto bisogno dei tre punti per salvarsi ma che finora, quando ha mosso la classifica, lo ha fatto sostanzialmente a ritmo di pareggi. In Coppa Italia tra l'altro Milan-Genoa finì in parità al 90', 1-1.

Pioli può sorridere perché la sua squadra non incassa gol da sei gare ufficiali ma è ora di tornare a gonfiare la rete.

Il pronostico dice ancora una volta Milan, che dovrebbe vincere senza "esagerare". Da provare la combo 1+Under 3,5 o 4,5, ognuno può fissare l'asticella dove meglio crede.