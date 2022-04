Cagliari-Sassuolo, statistiche e migliori quote

Cagliari-Sassuolo mette in palio punti importanti per i sardi, reduci da cinque sconfitte consecutive. Il Sassuolo invece va che è una meraviglia e chi vede le sue partite raramente si annoia...

Cagliari-Sassuolo show, fai il tuo pronostico

Scopri il pronostico, esito Goal oppure...

In 32 gare fin qui disputate il Sassuolo ha collezionato ben 26 volte sia il Goal che l'Over 2,5. Spettacolo assicurato dunque dalla banda Dionisi, capace di imprese come la vittoria a Milano contro l'Inter e quella più recente, in casa contro l'Atalanta.

Il Cagliari deve sempre guardarsi alle spalle, ancor di più dopo un periodo nero dal punto di vista dei risultati. All'andata Joao Pedro e compagni pareggiarono 2-2 al Mapei (tra l'altro, Goal primo tempo+Goal secondo tempo). In Coppa Italia invece il Sassuolo vinse "solo" 1-0 contro un Cagliari molto rimaneggiato.

Il match sulla carta dovrebbe vedere entrambe le squadre a segno almeno una volta. Una variazione sul tema "Goal"? L'esito Multigol Casa 1-2 + Multigol Ospite 1+2.