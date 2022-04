Sampdoria-Salernitana, quote e consigli

Nel trentatreesimo turno di Serie A si gioca anche per la salvezza. La Sampdoria (29 punti) ospita la Salernitana ultima in classifica (a quota 16).

Sono ora tredici le gare di fila senza il segno X per i blucerchiati, i campani invece non vincono da undici turni.

La curiosità statistica da mettere in evidenza è relativa proprio agli ospiti: l'ultima volta che hanno pareggiato 0-0 all'intervallo risale alla quattordicesima giornata, in casa del Cagliari. Da lì in poi c'è sempre stata almeno una rete al 45' nelle partite giocate da Bonazzoli e compagni.

Match da vincere per entrambe, la Sampdoria per allontanarsi dal terz'ultimo posto e la Salernitana per regalarsi una piccola speranza in chiave salvezza. Il consiglio per la sfida di Marassi è il Multigol Ospite 1-2.