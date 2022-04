Udinese-Salernitana, le quote sorridono ai friulani

Recupero Udinese-Salernitana, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Ancora un "Goal" per l'Udinese, scopri la quota

Crederci fino alla fine, questo vogliono fare i ragazzi di Davide Nicola. Un uomo di temperamento, lo stesso che i suoi ragazzi hanno messo in campo sabato a Marassi battendo 2-1 la Samp. Un successo dei campani alla Dacia Arena renderebbe meno impossibile la missione salvezza, andando infatti a quota 22 punti a braccetto con Genoa e Venezia (in attesa dell'altro recupero proprio con i lagunari).

Dal canto suo l'Udinese vive il suo momento migliore, anche in virtù dello stato di grazia di alcuni suoi uomini chiave in primis Deulofeu. Mai in precedenza i friulani avevano ottenuto tre vittorie di fila, e se si parla di "esiti in sequenza" non si può non mettere in risalto la striscia di 8 "Goal" di fila in campionato.

Sulla carta almeno una rete per parte ci può ancora stare, tale eventualità vale mediamente una quota di 1.85. Salernitana a caccia dei tre punti senza mezzi termini, l'Udinese vuole "mettere la quarta" forte delle sue ritrovate consapevolezze e di una posizione di classifica, ora, decisamente tranquilla.