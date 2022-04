Serie A, il pronostico di Torino-Spezia

Fai ora i tuoi pronostici!

Torino favorito, scopri il pronostico

Numeri alla mano non sembrano esserci dubbi su chi conquisterà i tre punti in questo match. Il Torino nelle sedici partite di campionato disputate davanti al proprio pubblico ha alzato bandiera bianca soltanto in quattro occasioni. L'unidici allenato da Juric nelle restanti dodici gare ha fatto registrare sette vittorie e cinque pareggi. I granata in casa hanno realizzato ben ventisette reti su trentasei.

Lo Spezia in trasferta ha perso dieci volte su diciassette, solo quattro le vittorie. I liguri inoltre con 37 gol subiti fuori casa vantano una delle peggior difese esterne del torneo. Al triplice fischio dell'arbitro intriga la "combo" che lega il segno 1 all'Under 4,5.