Inter-Roma: quote, pronostico e statistiche

Senza lo squalificato Zaniolo ma con tanta consapevolezza in più rispetto a un paio di mesi fa. La Roma continua a essere " arbitra dello Scudetto ": dopo il Napoli i giallorossi , sabato alle 18, fanno visita all 'Inter che all'andata sbancò l'Olimpico con un netto 3-0 .

L’Inter di Simone Inzaghi ospita una Roma in gran forma. L’undici di José Mourinho con l’1-1 di Napoli ha fatto registrare il 12° risultato utile consecutivo in Serie A. Pellegrini e compagni in queste 12 gare hanno centrato il successo in 7 occasioni (5 i pareggi).

I nerazzurri con 68 gol segnati vantano il miglior attacco del torneo (38 di questi sono stati realizzati al Meazza), la sfida con i giallorossi (1,81 reti è la media reti realizzate dal club capitolino in trasferta) può terminare con almeno una rete per parte.

Per la cronaca, il Goal è una tipologia che si può trovare di media intorno all'1.70.