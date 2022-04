Salernitana-Fiorentina: quote, pronostico e statistiche

Fai ora i tuoi pronostici!

L'obiettivo della Salernitana ora è soltanto uno, tornare a vincere anche in casa dove i tre punti mancano dalla lontana 7ª giornata (1-0 contro il Genoa). Da quella partita in poi i granata allo stadio "Arechi" hanno fatto registrare 7 sconfitte e 4 pareggi.

La Fiorentina è in piena lotta per aggiudicarsi un posto in Europa. Osservando il ruolino di marcia esterno della "Viola" si nota che nelle precedenti 9 trasferte Piatek e compagni hanno sempre centrato o il Goal o l'Over 2,5 al novantesimo.

Entrambe le compagini vorrano vincere questo incontro, ok l'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.