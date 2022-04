Spezia-Lazio: quote, pronostico e statistiche

Il programma della 35ª giornata di Serie A mette a confronto lo Spezia e la Lazio . Le due compagini lottano per obiettivi completamente differenti, da una parte c'è una squadra che punta a salvarsi mentre dall'altra ce ne è una che lotta per entrare in Europa.

Fai ora i tuoi pronostici!

Riflettori puntati sull'Alberto Picco, scopri le quote

Non si tratta di una certezza ma quasi. La Lazio quest'anno ha fatto registrare l'Over 2,5 in 13 delle 17 trasferte fin qui disputate in campionato. In 7 incontri Immobile e compagni hanno conquistato i tre punti e per ben 12 volte i biancocelesti hanno regalato il Multigol 3-4 al novantesimo.

Il ruolino di marcia interno dello Spezia recita 3 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Da sottolineare però che i liguri all'Alberto Picco hanno perso solamente una volta con più di un gol di scarto.

L'undici di Maurizio Sarri lontano dal pubblico amico vanta 29 gol segnati (1,7 di media a partita) e 28 subiti. Intriga la "combo" X2 più Goal al triplice fischio dell'arbitro. Curiosità: con lo Spezia in campo i due risultati che hanno risposto "presente" in più occasioni sono lo 0-1 (5 volte) e l'1-2 (5 volte).