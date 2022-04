Juventus-Venezia: quote, pronostico e statistiche

Il "lunch match" domenicale va in scena allo Stadium di Torino. La Juventus dopo aver vinto sul campo del Sassuolo parte favorita in casa contro il Venezia .

Juventus favorita, scopri il pronostico

Alla "Vecchia Signora" mancano soltanto 4 punti per avere la certezza matematica di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Per la squadra allenata da Allegri il Venezia non sembra un avversario insormontabile, i bianconeri allo Stadium con 21 gol realizzati e soltanto 11 subiti (miglior difesa interna del campionato) hanno totalizzato 31 punti frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Dybala e compagni in casa hanno segnato 1 o 2 gol in 13 match su 17.

Il Venezia è ultimo con alle spalle 8 sconfitte consecutive. Il club veneto però in trasferta non subisce moltissimi gol, soltanto 26 in 16 partite. Detto ciò è lecito provare la "combo" che lega il segno 1 al Multigol 1-3.