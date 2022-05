Inter-Empoli: quote, pronostico e statistiche

L' Inter di Simone Inzaghi anticipa a venerdì (ore 18.45) il suo match di campionato in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus . Al Meazza arriva l'Empoli, reduce dalla sconfitta interna per 3-1 contro il Torino che lascia anche un'altra pesante eredità ad Aurelio Andreazzoli : le assenze per squalifica di Stojanovic e Verre .

Inter-Empoli, fai il tuo pronostico sul primo anticipo di Serie A

Gara da Over 2,5, ecco le quote del Multigol 1° e 2° tempo

Prendersi la vetta per oltre una notte è una prospettiva che ingolosisce Simone Inzaghi. La sua Inter è tornata a vincere contro l'Udinese dopo l'harakiri col Bologna, unico grande neo in mezzo a cinque successi dei nerazzurri in Serie A.

L'Empoli sbarca a Milano senza particolari obiettivi se non quello di fare il suo gioco nella Scala del calcio. Sono previsti gol e divertimento visto che l'Inter finora ha collezionato 20 Goal e Over 2,5 in 35 giornate, numeri che l'Empoli replica in relazione alle uscite dell'Over 2,5 (20 appunto) rincarando la dose sul Goal, presente in ben 23 gare di campionato.

Con questi dati le quote sono indirizzate verso l'Over 2,5, per trovare un'alternativa più conveniente si può pescare nell'ambito della tipologia "Multigol 1° tempo + 2° tempo". L'opzione "Multigol 1-3 1° tempo + Multigol 1-3 2° tempo" vale circa 1.60, solo per suggerirne una.

E' a discrezione di ognuno, poi, spostare l'asticella per alzare ancor di più la quota. Ad esempio, con "Multigol 1-2 1° tempo + Multigol 1-3 2° tempo" il premio sale fino a 2 volte la posta.