Spezia-Atalanta: quote, pronostico e statistiche

Sfumata la possibilità di partecipare alla prossima Champions League alla “ Dea ” non resta altro che provare a raggiungere la zona Europa League . Al momento l’ Atalanta è ottava con 56 punti conquistati (36 in trasferta) in 35 partite. L’obiettivo della squadra di Gasperini è quello di vincere contro lo Spezia per provare ad agguantare almeno il sesto posto.

Indovina il risultato esatto di Spezia-Atalanta e vinci!

La "Dea" gioca meglio in trasferta, scopri il pronostico

Zapata e compagni dopo aver pareggiato le precedenti due sfide interne di campionato (1-1 con la Salernitana e 4-4 con il Torino) tornano a giocare in trasferta. Strano ma vero, la “Dea” in questa stagione ha raccolto i frutti migliori lontano da Bergamo (11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte con 31 gol realizzati e soltanto 16 subiti).

Per la matematica lo Spezia non è ancora del tutto salvo ma anche in caso di una sconfitta contro l’Atalanta rimarrebbe al di fuori della zona retrocessione. I liguri (9 sconfitte su 17 al “Picco”) nelle ultime due gare interne hanno subito ben 7 reti contro la Lazio (sconfitta per 3-4) e l’Inter (ko per 1-3). Piace la “combo” che lega il segno 2 all’Over 1,5.