Serie A, il pronostico di Salernitana-Cagliari

Fra tutte le gare in programma questa è una delle più interessanti. Allo stadio " Arechi " Salernitana e Cagliari si giocano forse la permanenza in Serie A , nulla di definitivo ma al termine di questa sfida rimangono soltanto altre due gare da disputare.

La classifica parla chiaro, i granata dopo aver battuto il Venezia (2-1) nel recupero della 20ª giornata di Serie A sono riusciti ad uscire dalla zona retrocessione superando proprio il Cagliari. Tra le due squadre al momento c'è soltanto un punto di differenza.

A questo punto della stagione una vittoria della Salernitana potrebbe risultare decisiva, Fazio e compagni si ritroverebbero a più 4 sulla zona retrocessione. Il club campano con 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque sfide disputate sta dimostrando di essere in gran forma.

Il Cagliari al contrario ha conquistato solamente 3 punti nelle precedenti 8 giornate di campionato (1 vittoria e 7 sconfitte). La partita si preannuncia equilibrata, i padroni di casa partono leggermente favoriti ma Joao Pedro e soci non possono darsi per vinti. Ok il Goal al novantesimo. Piace il risultato esatto multiplo: "1-1; 2-1; 1-2; 2-2".