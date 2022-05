Pronostico Empoli-Salernitana, aria di Over al Castellani

La Salernitana gioca a Empoli, fai il tuo pronostico

Dalle statistiche l'idea di una combo

Penultima giornata di Serie A con la Salernitana che si gioca la "sopravvivenza", calcisticamente parlando. I campani sono a più uno sul Cagliari dopo il pareggio per 1-1 con i sardi e una vittoria in Toscana sarebbe vitale per la squadra di Nicola.

Le statistiche mettono in evidenza un comune feeling con l'Over 2,5 da parte di entrambe (21 uscite a testa). L'Empoli addirittura nelle ultime quattro giornate ha collezionato la combo Goal+Over 3,5 e giocando libero di mente può certamente mettere in difficoltà la retroguardia dei campani, che dalla loro hanno una marcia in più: quella delle motivazioni.

Il pronostico è dunque Goal e non è vietato ipotizzarlo in combo con l'Over 2,5.