Napoli-Genoa: quote, pronostico e statistiche

La squadra partenopea si appresta a disputare l'ultima gara interna della stagione. L'undici allenato da Luciano Spalletti nelle prime 18 partite al "Maradona" ha conquistato la bellezza di 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Sono 34 le reti realizzate da Insigne e compagni davanti al proprio pubblico, 32 quelle subite dal "Grifone" in trasferta. Per le quote non sembrano esserci dubbi, il segno 1 non sembra in discussione. Il Genoa però non può permettersi di perdere quindi è lecito aspettarsi almeno una rete da parte dei rossoblù. Ok il Multigol Ospite 1-2 al novantesimo.