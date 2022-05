Cagliari-Inter: quote, pronostico e statistiche

Serie A , all' Unipol Domus domenica alle ore 20:45 va in scena il confronto tra il Cagliari , terz'ultimo, e l' Inter . Entrambe le compagini faranno di tutto per conquistare tre punti pesantissimi.

Le statistiche casalinghe del Cagliari

Joao Pedro e compagni lottano per la salvezza mentre i nerazzuri giocano per lo Scudetto. Per le quote sono i ragazzi allenati da Simone Inzaghi a partire con i favori del pronostico ma in una partita come questa, in cui entrambe le squadre faranno di tutto per vincere, le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

La paura di non farcela potrebbe portare sia il Cagliari che l’Inter a “studiarsi” almeno nei primi 45 minuti di gioco. Le precedenti otto gare casalinghe dei rossoblù sono tutte terminate con un numero di reti compreso fra 1 e 3. Anche in questa sfida non si può escludere il Multigol 1-3 al triplice fischio dell’arbitro.