Sassuolo-Milan: quote, pronostico e statistiche

Al Milan basta un punto per far festa, scopri il pronostico

I numeri per far bene contro il Sassuolo il “Diavolo” ce li ha tutti, con 43 punti conquistati in 18 partite è la squadra che in questa stagione ha totalizzato più punti in trasferta (13 successi, 4 pareggi e una sola sconfitta). I rossoneri lontano dal Meazza con 38 gol fatti e 19 subiti hanno fatto registrare per 12 volte su 18 l’Over 2,5 (in 6 occasioni si è superata anche la soglia delle 3,5 reti).

Anche il Sassuolo di Dionisi in casa non si “risparmia”, con 27 reti all’attivo e altrettante al passivo ha regalato per 14 volte il Goal e 13 volte l’Over 2,5. Entrambe le compagini possono andare a segno ma il Milan sembra avere le motivazioni giuste per non perdere questo incontro, ok la “combo” X2 più Goal al 90’.