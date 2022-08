Pronostici Serie A, Milan-Udinese: segno 1 a 1.40

Finalmente Serie A ! Torna il massimo campionato italiano e a dare il benvenuto alla nuova stagione non poteva essere che la squadra campione d'Italia, il Milan di Pioli. Alle 18.30 di sabato i rossoneri ospitano la nuova Udinese targata Andrea Sottil.

Milan-Udinese, segui i consigli degli esperti per vincere i premi in palio!

Segno 1 rossonero a 1.40, occhio all'esito "alternativo"

Lo scorso anno i friulani imposero il pareggio ai rossoneri di Pioli sia all'andata che al ritorno (doppio 1-1). Ostacolo dunque da non sottovalutare visto che l'Udinese è squadra che abbina fisicità a doti tecniche sprigionate da giocatori come Pereyra e il grande ex Deulofeu.

Il Milan visto nelle amichevoli estive contro Marsiglia e Vicenza sembra già in clima campionato e può quindi dare tutto il tempo necessario di inserirsi negli schemi al talento De Ketelaere.

Per le quote il debutto del Diavolo sarà festeggiato con tre punti, magari però a qualcuno la scelta del segno 1 (offerto a 1.40) potrà sembrare - a ragione - scontata.

Per partire con qualcosa di alternativo, allora, occhio all'opzione "Squadra 1 vince con uno o due gol di scarto". In questo caso la quota sale a 2.00.