Serie A, il pronostico di Fiorentina-Cremonese

Il campionato parte anche per Fiorentina e Cremonese che fanno il loro esordio stagionale con obiettivi diversi. I viola vogliono migliorare il risultato dello scorso anno che ha permesso loro di conquistare un posto che porta alla Conference League mentre i grigiorossi , dopo un’assenza in S erie A durata ventisei anni, cercheranno di raggiungere la salvezza il prima possibile.

Finora sempre a segno o… quasi!

Sulla carta le quote non hanno troppi dubbi concedendo quasi tutti i favori del pronostico alla Fiorentina. Ad inizio campionato le sorprese sono sempre dietro l’angolo e, facendo riferimento alle amichevoli disputate da entrambe le squadre, si può provare ad individuare un elemento da sfruttare in abbinamento o in alternativa al segno “1”.

I viola, se si escludono le primissime uscite contro formazioni di categoria nettamente inferiore (tre gare disputate, tre vittorie) hanno poi perso con Galatasaray e Betis con, in mezzo, il pareggio 0-0 con il Qatar. Se si esclude questo risultato a reti inviolate, per il resto i toscani sono sempre andati a segno almeno una volta.

Più regolare, addirittura, è stata la Cremonese visto che, a luglio, ha giocato quattro amichevoli: ha vinto le prime tre e ha perso la quarta con il Verona con il punteggio di 3-4. Poi ha giocato il suo primissimo turno di Coppa Italia eliminando la Ternana con il risultato di 3-2.

Morale? Grigiorossi in rete almeno due volte in tutte le gare precampionato e viola a segno almeno una volta tranne… una volta! E allora ecco che l’ipotesi del “Goal” non risulterebbe troppo azzardata.