L'algoritmo predittivo del Corriere dello Sport nato per divertirsi sulla piattaforma for fun battezza la nuova stagione con il risultato esatto 0-2 in Sampdoria-Atalanta e multigol ospite 1-3 e l'X primo Tempo di Milan-Udinese. I pronostici di GOLLO sono gratuiti e possono essere consultati sulla pagina https://corrieredellosport.fun/algoritmo-del-gol e sul canale Telegram del Predictor potranno essere notificati in anteprima.