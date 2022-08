Serie A, il pronostico di Spezia-Empoli

Serie A al via e la prima giornata mette di fronte Spezia ed Empoli. Al Picco ci saranno in campo due formazioni dal morale opposto: alto quello dei liguri che hanno passato il turno di Coppa Italia rifilando un sonoro 5-1 al Como, se non sotto i piedi, quasi, quello dei toscani che, al contrario, sono stati subito eliminati dalla Coppa Italia rimediando, per mano della Spal, una sconfitta casalinga ai supplementari dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in parità (1-1).